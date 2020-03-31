Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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      Путин посетил больницу в Коммунарке

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              Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

                 31 марта 2020, 15:32
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.

              «Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами», – передает Teleprogramma.pro слова Жасмин.

              Она пояснила, что у нее была высокая температура и сильный кашель, из-за которых она десять дней пролежала дома. По ее словам, ребенок после болезни «капитально подсадил почки».

              Жасмин также рассказала, что посещала вечеринку сестры композитора Игоря Крутого, где находился артист Лев Лещенко, у которого подтвердили заражение COVID-19. Она отметила, что поздоровалась с ним, однако их беседа была недолгой.

              Позже пресс-секретарь певицы Жасмин Елена Белышева в разговоре с РИА «Новости» опровергла информацию о том, что исполнительница переболела коронавирусом. По ее мнению, это было сказано в шутку, просто чтобы поддержать разговор.

              «Она не сказала, что она переболела точно. Она сказала, что читала в интернете, что есть мнения врачей, мол, в России в общем-то уже кто-то мог переболеть и до февраля, до того, как активно начали освещать проблему эпидемии коронавируса. Она по своим ощущениям, у нее в декабре было очень сильное заболевания, необычный для нее кашель, необычная для нее высокая температура. И переболела вся ее семья, сын маленький. Я думаю, что она пошутила скорее, что вот, она думает, что она уже переболела коронавирусом. Никто никаких тестов не делал, никаких гарантий нет, никакого подтверждения диагноза нет. Это было просто чтобы поддержать разговор. Может быть, но может быть и нет», – рассказала Белышева.

              На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней перевели в обычную палату.

              Друг артиста Владимир Винокур рассказал, что состояние Лещенко, госпитализированного с коронавирусом, улучшается.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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