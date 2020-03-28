Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Артист Владимир Винокур сообщил, что певца Льва Лещенко перевели из реанимации больницы в Коммунарке в обычную палату, так как он стал чувствовать себя лучше.

«Его перевели в палату, чувствует себя нормально, получше», – рассказал Винокур, передает ТАСС.

Он уточнил, что на вопросы о выписке певца может ответить только главный врач больницы в Коммунарке.

сказал он, добавив, что на вопросы о выписке артиста может ответить только главврач.

Напомним, во вторник в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.

Также в больницу с подозрением на коронавирус попал певец Игорь Николаев.

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