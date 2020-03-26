СМИ: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщил осведомленный источник.

На данный момент у Николаева взяли анализы для проверки на наличие вируса, сообщает «Лента.ру».

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Напомним, во вторник в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.

Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

О состоянии Лещенко рассказал друг певца, юморист Владимир Винокур, а также министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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