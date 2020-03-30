Игорь Николаев раскрыл результаты теста на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о результатах теста на COVID-19. Николаев проверился после вечеринки, на которой, помимо многих других российских знаменитостей, присутствовал заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.

«Долгожданный результат: COVID-19 «отрицательно»!» – написал он на своей странице в Instagram.

Певец поблагодарил друзей и коллег за поддержку и искреннее беспокойство, а также коллектив больницы в Коммунарке за профессионализм и неравнодушие.

«Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!» – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Николаев помещен в больницу с подозрением на коронавирус. Жена певца Юлия Проскурякова сообщала, что он ждет результаты анализа, а также попросила не беспокоить ее вопросами о здоровье мужа.

На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

Нет, но собираюсь

Нет, и не планирую

Мне не позволяет специфика моей работы



Напомним, 14 марта Николаев присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. У одного из участников мероприятия – Льва Лещенко – позднее подтвердился диагноз COVID-19. На вечеринке присутствовали и другие звезды российской эстрады. В том числе певец Олег Газманов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД