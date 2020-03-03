У двоих россиян в ОАЭ нашли коронавирус

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Объединенных Арабских Эмиратах среди контактировавших с носителями вируса велогонщиками из Италии. Двое зараженных – граждане России, говорится в сообщении министерства здравоохранения ОАЭ.

«Министерство здравоохранения ОАЭ объявляет о регистрации шести новых случаев нового коронавируса, которые были выявлены с помощью непрерывных исследований. Среди заболевших оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии из контактов двух человек, участников велогонки «Тур ОАЭ», у которых был обнаружен коронавирус», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее у двух гонщиков из Италии подтвердилось наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим 28 февраля в ОАЭ были отменены финальные этапы велогонки «Тур ОАЭ».

Ранее российская команда «Газпром-Русвело» по велосипедному спорту сообщила, что шестой день находится на карантине, объявленном во время многодневного тура «Тур ОАЭ».

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