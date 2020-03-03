Российских спортсменов заблокировали в отеле Абу-Даби из-за подозрения в коронавирусе

Российская команда «Газпром-Русвело» по велосипедному спорту сообщила, что шестой день находится на карантине, объявленном во время многодневного тура «Тур ОАЭ».

После отмены двух этапов тура в связи с распространением коронавируса команду заблокировали в одном из отелей Абу-Даби, передает РИА «Новости».

«Наличие коронавируса у сотрудников и членов команды отрицают результаты двух медицинский тестирований. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать команду в отеле без объяснения причин», – заявили в команде.

Спортсменов закрыли на четвертом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции.

В первые дни освободили 16 команд-участниц тура и сотрудников мероприятий.

«То есть более 500 человек контактировали на протяжении пяти дней. Это ставит под вопрос задержание сотрудников российской и французских команд на одном этаже», – добавили в команде.

Ранее у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом.