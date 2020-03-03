Экс-президента Грузии Маргвелашвили лишили личной охраны

Президент Грузии в 2013-2018 годах Георгий Маргвелашвили лишен личной охраны. Сам он считает, что это связано с поддержкой им оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Политически мотивированное решение правящей «Грузинской мечты» подрывает президентский институт», – заявил Маргвелашвили.

Между тем, законами Грузии предусмотрено лишение государственной охраны бывших высокопоставленных чиновников спустя год после завершения им работы на том или ином посту, если им не угрожает опасность.

Первый вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что «не видит опасности для Маргвелашвили», чтобы сохранять тому охрану.

Ранее Маргвелашвили объявил о возвращении в большую политику, чтобы «служить миссии западного выбора вместе с друзьями и грузинским народом» и обвинил правящую «Грузинскую мечту», благодаря которой стал президентом семь лет назад, в «авторитаризме».

В Грузии в октябре этого года пройдут выборы в парламент. Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили в свое время назвал Маргвелашвили своей «самой большой ошибкой» – не успев стать президентом Грузии, тот сразу же ушел в оппозицию к «Грузинской мечте».