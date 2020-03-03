Кремль счел заслуживающим внимания вопрос поддельных подписей Родченкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о поддельных подписях на документах по делу российских биатлонисток в Министерство спорта.

«Это не вопрос все-таки Кремля, и подписи комментировать и так далее - это вопрос, наверное, для наших спортивных властей. Безусловно, эта информация заслуживает самого пристального внимания», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах МОК.

В ходе слушаний в КАС адвокат Панич заявил, что представленные МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова являются подделкой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД