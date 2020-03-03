Минобороны анонсировало передачу пяти подлодок ВМФ в 2020 году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна передать ВМФ в 2020 году четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В текущем году корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов», – передает ТАСС слова Шойгу.

Напомним, в октябре глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что головную подводную лодку проекта 885М «Казань» сдадут флоту не раньше конца 2020 года.

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