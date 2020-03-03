Госдеп признал отсутствие угрозы странам Балтии со стороны России

Угрозы для прибалтийских стран со стороны России сейчас нет, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», – передает РИА «Новости» ответ Гилмора на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны России странам Балтии.

Он напомнил, что все прибалтийские страны: Литва, Латвия и Эстония - входят в НАТО и участвуют в военных учениях, которые «не угрожают российскому народу».

Напомним, в понедельник в Латвии стартовали международные военные учения «Хрустальная стрела 2020» с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО.

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