В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев на 97 году жизни, сообщила его супруга Валентина Бондарева.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», – цитирует ТАСС Бондареву.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева.

Он является автором таких произведений, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», «Тишина» и других.





Также Бондарев являлся членом Союза писателей СССР, лауреатом Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Героем Социалистического Труда, фронтовиком – ветеран Великой Отечественной войны.