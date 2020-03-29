В Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании

Полицейский получил ножевое ранение при задержании мужчины, который подозревается в убийстве четырех человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

«Во время задержания мужчина оказал сопротивление, ударил ножом одного из оперативных сотрудников», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Подозреваемый задержан.