Профессор РАН раскритиковал беззаботность москвичей во время пандемии

В условиях пандемии утаить правду невозможно, поэтому оснований не доверять статистике по числу зараженных в России нет, сказал профессор Сколтеха, профессор РАН, член Совета по науке и образованию при президенте России Артем Оганов газете ВЗГЛЯД. Однако в борьбе с вирусом необходимо ужесточать меры, потому что до многих москвичей, которые толпятся на улице, еще не дошло понимание опасности ситуации.

«У страха глаза велики. Но страхи только усугубляют проблему. Нет никаких оснований считать, что в России неправильная статистика, что зараженных и смертей больше, чем показывают. На самом деле, предоставлять неправильную статистику было бы глупо. Потому что правда в случае с эпидемией достаточно быстро всплывает на поверхность», – считает профессор Сколтеха, профессор РАН, член Совета по науке и образованию при президенте Артем Оганов.

Достаточно вспомнить, как в Китае первоначально пытались замалчивать ситуацию с коронавирусом. «Однако шило в мешке не утаить. Правда вскрылась само собой – масштабы эпидемии стали понятны очень быстро. Китайские власти поняли, что лучше говорить правду, чем неправду, тогда есть хоть какой-то шанс справиться с бедой. Китайцы справились, и, мне кажется, усвоили урок», – полагает Оганов.

Впрочем, надо понимать, что зараженных может быть, конечно, больше, чем показывает статистика как в России, так и в других странах.

«Статистика может быть несколько меньше того, что есть на самом деле по одной простой причине – не всех еще успели протестировать. Но цифры по известным пациентам в статистике честные», – поясняет собеседник.

Согласно официальной статистике, в России выявлено уже 1264 заболевших коронавирусом. «Число зараженных очень быстро растет, и власти это признают. Именно поэтому сейчас вводятся все эти ограничительные меры, так же как и во всем мире. Возможно, существующих ограничительных мер уже недостаточно, поэтому, думаю, что они будут ужесточаться», – считает Оганов.

Уже закрыты заграничные полеты, развлекательные центры, институты и школы, в том числе спортивные, кафе и рестораны. Обсуждается запрет на перемещение внутри страны. «Эти жесткие меры могут оказаться спасением. Сейчас я самоизолировался на даче в 100 км от столицы. Но

буквально вчера я еще был в Москве. Улицы столицы были полны людей, на детских площадках играли дети, возможно, заражая друг друга. Это все то, что не нужно делать во времена эпидемии.

Из-за такого поведения людей число зараженных может резко вырасти. Кому от этого будет лучше? Лучше людям посидеть недельку-другую дома, чем рисковать заразиться и заразить других», – призывает москвичей профессор РАН.

По его словам, коварство болезни в долгом инкубационном периоде. Человек две недели может не видеть симптомов, но сможет заразить многих, пока гуляет якобы здоровым.

«Это опасная ситуация, но до многих москвичей это еще не дошло, судя по тому, что люди толпятся на улице. Совершенно беззаботное поведение людей, которое может стоить им очень дорого», – переживает Оганов.

При этом паниковать в любом случае не стоит. «Когда штормит на море, а вы находитесь на корабле, не нужно метаться из стороны в сторону, заламывать руки и паниковать. Наоборот надо проявить максимум дисциплины и хладнокровия, чтобы понять, как устоять при шторме. Паника никогда добра никому не приносила», – заключает собеседник.

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