Передвижение по России могут временно ограничить

В правительстве на фоне ситуации с коронавирусом рассматривают возможность ограничить передвижение по стране, сообщил информированный источник.

Источник сообщил, что в правительстве «рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок», передает РИА «Новости».

Между тем на сайте правительства сообщается, что был одобрен проект поправок, повышающих ответственность за нарушение санитарных правил и режима повышенной готовности или ЧС.

Указывается, что принятие проекта поправок повысит ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований административного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Напомним, в субботу в России вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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