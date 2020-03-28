Передвижение по России могут временно ограничить

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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. И казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна, и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

Нынешняя эпидемия стала серьезным испытанием для ведущих армий мираФото: Francesco Bozzo/Fotogramma
IPA/ABACA/Reuters
Войска НАТО показали неспособность противостоять бактериологическим атакам: из-за COVID-19 они сокращают контингент на зарубежных базах. А уровень заболеваемости вирусом в армии США выше, чем у гражданского населения. В то же время армия Китая в аналогичных условиях показала себя с лучшей стороны. А вооруженные силы РФ, где нет ни одного заболевшего, помогают бороться с вирусом стране НАТО. Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              28 марта 2020, 11:04

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В правительстве на фоне ситуации с коронавирусом рассматривают возможность ограничить передвижение по стране, сообщил информированный источник.

              Источник сообщил, что в правительстве «рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок», передает РИА «Новости».

              Между тем на сайте правительства сообщается, что был одобрен проект поправок, повышающих ответственность за нарушение санитарных правил и режима повышенной готовности или ЧС.

              Указывается, что принятие проекта поправок повысит ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований административного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

              Напомним, в субботу в России вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса.

              В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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