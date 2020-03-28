Эксперт: Президент призвал общество к ответственному поведению в условиях угрозы коронавируса

Президент призывает общество к ответственному поведению. Необходимо минимизировать выход на улицу, все социальные контакты, чтобы замедлить распространение болезни. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя обращение Путина к нации в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Для нас главный смысл в обращении президента – защита, безопасность и забота о наименее защищенных слоях – о пенсионерах, о людях старшего возраста, семьях с детьми. И как это ни странно это звучит, – о малом и среднем бизнесе», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Второй составляющей в послании эксперт назвал ответственность. «Президент призывает общество к ответственному поведению в условиях угроза коронавируса. Необходимо минимизировать выход на улицу, контакты с другими людьми с тем, чтобы замедлить распространение болезни», – пояснил собеседник.

«Со своей стороны государство берет на себя ответственность принять меры по минимизации последствий распространения болезни, и обещает оплатить «вынужденный недельный отпуск», – добавил Данилин. – Ответственное государство также обещает принять меры по поддержке пострадавших от вирусной угрозы отраслей бизнеса».

Третьей составляющей речи Путина политолог назвал солидарность, которая стала идеологией современной России. «Солидарность – ответственность за общее дело, за всех. Государство начинает повышать налоги для богатых, в частности, налоги на вывод денег в офшоры и на доходы с вкладов, превышающих миллион рублей», – напомнил Данилин.

По его словам, все эти составляющие помогут преодолеть нынешние кризисные обстоятельства «наименее тяжелым способом». «Солидарность и единство в течение многих веков позволяло нам преодолевать тяжелые испытания. Перед лицом общей угрозы наше общество всегда консолидируется», – подытожил Данилин.

Напомним, в среду, 25 марта президент Путин обратился к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса. Он перечислил социальные меры, которые должны сгладить ущерб от распространения вируса. В числе прочего, лидер страны заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

Уже после выступления Путина ВЦИОМ провел соцопрос и выяснил, что доверие к главе государства выросло до 69%. На минувшей неделе, с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 60,3%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 67% респондентов.

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