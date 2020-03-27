Доверие к Путину выросло после обращения к нации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соцопрос после обращения президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом, и выяснил, что доверие к главе государства выросло.

Показатель одобрения деятельности президента 25 марта вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%, уровень доверия вырос и составил 69%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

На минувшей неделе, с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 60,3%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 67% респондентов.

Напомним, в среду, 25 марта президент обратился к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.