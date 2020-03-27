В России умер четвертый человек с коронавирусом

Четвертый пациент с диагностированным коронавирусом скончался в Москве, заявили в оперштабе по заболеванию.

«В Москве скончалась пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Пациентка умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, уточнили в штабе.

Напомним, до этого в России скончались три других пациента с подтвержденным коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.