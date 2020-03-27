Отделение детской больницы в Ярославле закрыли из-за коронавируса у мужа врача

Отделение пульмонологии детской больницы №1 в Ярославле закрыли на карантин, так как заведующая Ирина Ашерова не ушла на самоизоляцию после возвращения с мужем из Австрии.

«Альтернативы отделению нет, поэтому плановый приём пациентов на 14 дней попросту пришлось прекратить. Если, конечно, нужна экстренная помощь, то врачи скорой помощи обязательно разберутся и не оставят ребенка без помощи – отвезут в другую больницу», – рассказали в детской больнице №1, сообщает «76.ru».

«Принято решение приостановить плановую госпитализацию в детском отделении Центральной городской больницы, в котором работает супруга пациента с подтвержденным диагнозом – коронавирусная инфекция. Это профилактическая мера. У самой супруги два повторных теста показали отрицательный результат на наличие вируса. Под наблюдение берутся все родители с детьми, которые лежали в больнице в период после ее возращения из-за границы. Оценку действиям врача должны дать правоохранительные органы», – пояснили в правительстве Ярославской области.

Сейчас врач и ее муж находятся на принудительном карантине.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.

При этом штраф для граждан за нарушение карантина, если это привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 500 тыс. рублей.

Всего за нарушение режима самоизоляции к ответственности в России привлечены более 500 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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