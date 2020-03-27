ВЦИОМ изучил намерение россиян запастись продуктами

Абсолютное большинство россиян (87%) не намерены закупаться продуктами на длительный срок из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). Обратного мнения придерживается только один из десяти наших соотечественников (11%)», – передает ТАСС текст исследования.

При этом отмечается, что за последние два-три месяца среди россиян, намеренных основательно закупиться продуктами питания в связи с распространением коронавируса, в действительности закупились менее половины респондентов (43%).

По данным опроса, в пятерку самых необходимых продуктов для закупок на длительное время вошли крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21 марта 2020 г. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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