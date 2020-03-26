Эксперт: Обращение президента подтверждает формирование России как подлинно социального государства

Решения, о которых объявил президент, показывают, что люди не одиноки в трудной ситуации могут рассчитывать на помощь власти. И это подтверждает создание в России подлинно социального государства. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

«Обращение президента, прежде всего, подтверждает, что Россия встала на путь создания подлинного социального государства. Президентом были провозглашены реальные шаги на пути к этой цели. Объявленные меры очень многогранны – это и помощь семьям, и поддержка малого бизнеса, и многое другое. Если эти шаги будут оперативно реализованы, они станут серьезным подспорьем для основной массы граждан в трудной ситуации», – сказала доктор исторических наук, президент Фонда изучения исторической перспективы, политолог Наталия Нарочницкая.

«Антикризисные меры, предложенные президентом, многие из которых, кстати, перекликаются с предложенными поправками к Конституции, не позволят сейчас властным структурам опуститься ниже определенного уровня в оказании помощи, в заботе о людях. Если затем население проголосует за поправки, то это уже станет Основным законом, который должны будут выполнять абсолютно все», – акцентировала Нарочницкая.

Социальное государство – это веление времени, это норма для демократического общества, считает эксперт. По мнению политолога, оперативная реализация этих мер позволит не только эффективно защитить население от вируса, но и приведет к солидарности в обществе. «Надеюсь, благодаря этим действиям мы придем к оздоровлению отношений в обществе. Это очень важно, потому что ни один самый вдохновляющий мобилизационный призыв не будет эффективен без доверия. Если есть доверие, то все граждане страны включаются в решение общих проблем», – заключила Нарочницкая.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для экономики и для благосостояния граждан.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.