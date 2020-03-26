Песков разъяснил, как будет взиматься налог с вкладов от 1 млн рублей

Налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн рублей, при этом счета суммироваться не будут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что «если у вас на счету лежит 1 млн рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. рублей в год проценты от вашего вклада». Ранее эти деньги не облагались налогом, «теперь имеется в виду, что со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

«Вы еще не забывайте, что, например, Иванов, Петров или Сидоров могут иметь 10 счетов в банке по 1 млн рублей, но у нас же тоже бывают такие ситуации. Это же один вкладчик», – добавил он.

«Ничего не совокупно, речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет», – сказал представитель Кремля на уточняющий вопрос, будет ли считаться совокупность этих вкладов.

Он сообщил также, что инициативы президента Владимира Путина по поддержке малого и среднего бизнеса будут представлены «по мере готовности»: «Для каких-то, наверное, потребуются правительственные акты, для каких-то потребуются президентские акты».

При этом Песков добавил, что документальным оформлением инициатив главы государства специалисты будут заниматься уже в четверг.

Также правительство разрабатывает следующий пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением коронавируса, этот вопрос курирует вице-премьер Андрей Белоусов. Так Песков ответил на вопрос о субсидировании зарплат сотрудникам компаний из проблемных отраслей, которые «простаивают» из-за распространения коронавируса. Это туроператоры, малый бизнес, развлекательная сфера.

Напомним, принятый правительством план первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавируса включает 47 мероприятий, из которых 35 относятся к первоочередным.

Среди мер, которые носят системный характер, в плане – формирование перечня системообразующих предприятий, которые будут находиться под особым контролем властей. В случае необходимости данные предприятия смогут обратиться за поддержкой – вплоть до прямого субсидирования.

Вторая группа мер связана с поддержкой отраслей экономики, которые оказались в группе риска: это авиация, туризм, строительство – где занято большое количество иностранных рабочих.

Напомним, Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем у гражданина превышает 1 млн рублей.

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