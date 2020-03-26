Утром в четверг российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, следует из данных Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9%, до отметки в 2431,12 пункта, передает ТАСС.

Индекс РТС снизился на 1,2% и составил 969,7 пункта.

В то же время российская валюта дешевеет к американской и европейской. Отрицательная динамика на рынке наблюдается на фоне дешевеющей нефти.