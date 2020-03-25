В Хорватии рассказали о новом статусе России из-за коронавируса

С момента завершения пандемии коронавируса статус России в мире изменится, полагает хорватское издание Advance.

Правительство России сумело удержать распространение коронавируса в стране, а потому имеет возможность помогать другим странам, в частности - Италии, пишет издание, передает РИА «Новости».

По мнению автора, эта поддержка изменит роль России в будущем, когда проблему коронавируса в мире удастся решить.

В материале отмечается, что некоторые пытаются выставить помощь со стороны Москвы в негативном свете.

«Даже сейчас кое-кто ожидаемо поносит Россию, заявляя, что она оказывает помощь только для того, чтобы «подорвать западный порядок». Но они не видят, что, вероятно, этот порядок рушится сам под грузом вируса. При этом Россия не пользуется ситуацией, чтобы в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев. А ведь официальные теоретики на протяжении многих лет уверяли нас, что Россия именно так и поступит, как только «представится возможность». Но Россия, напротив, вовремя реагирует и помогает – сначала Италии», – говорится в тексте.

Издание обратило внимание на публикацию Bloomberg, в котором агентство заявило, что президент России Владимир Путин «злоупотребляет ситуацией, в которой оказалась Европа».

«Как отправка помощи может быть злоупотреблением? Может, но только с точки зрения тех, кто видит в укреплении европейско-российских отношений трагедию для их геополитики», – отмечает Advance.

Также в материале эпидемиологическая ситуация в Европе называется катастрофической.

«Настоящий кошмар сейчас переживают граждане Европы, которые столкнулись с беспрецедентной ситуацией. И любой, кто сможет хоть немного облегчить этот кошмар и ужас от неизвестности, займет заслуженное место в «завтрашнем мире», – подчеркнул автор.

Европейским странам также помогает Китай и Куба, напоминает издание.

«Ничего из происходящего в эти дни не забудется. Будут помнить, кто помог, а кто совсем забыл, что существует мир за его национальными границами. Кубинские врачи, которые боролись с холерой на Гаити и лихорадкой Эбола в Западной Африке. Российские военные специалисты, которые уже сталкивались «лицом к лицу» со свиным гриппом, с сибирской язвой... Герои Ухани, которым мы должны быть благодарны и, пожалуй, даже еще не осознали насколько, ведь они сдерживали этот вирус вдали от нас, как только могли», – пишет Advance.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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