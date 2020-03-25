Mail.ru Group запустил платформу сервисов для работающих на удаленке

Компания Mail.ru Group запускает открытую платформу сервисов, которые помогут россиянам организовать быт и работу во время самоизоляции из-за коронавируса.

В сообщении компании говорится, что сервисы разделены по отдельным наборам, которые объединены общим брендом #ЛучшеДома home.mail.ru. В них войдет более 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решений Mail.ru Group, список будет регулярно пополняться, передает ТАСС.

Пять наборов сервиса доступны уже сейчас. Это образование (помощь учебным заведениям, учащимся и преподавателям в организации дистанционного обучения, самообучение), организация быта и отдыха, помощь бизнесу и сотрудникам компаний в организации удаленной работы, онлайн-развлечения, информирование о коронавирусе.

Еще три набора будут представлены в ближайшее время: маркетинговые инструменты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, а также специальные сервисы для детей и пожилых.

«После запуска на платформе будет представлен ряд полезных решений от сторонних игроков. Другие компании также смогут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта. При рассмотрении заявок Mail.ru Group будет руководствоваться двумя критериями: проект должен быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу», – рассказали в компании.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «категорически не согласен» с утверждением о меньшей эффективности чиновников, работающих дистанционно.

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