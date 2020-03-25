В Китае заявили о смерти человека от хантавируса

Мужчина скоропостижно скончался в автобусе в КНР. Причиной стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 23 марта в автобусе, перевозившим сотрудников одного из пищевых предприятий из провинции Юньнань в Шаньдун, передает ТАСС.

Ехавший с рабочими медик выявил недомогание у одного из пассажиров и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины, а также еще двух пассажиров и одного из водителей автобуса жар и отвезли их в больницу.

Врачи предполагали, что пациенты инфицированы коронавирусом нового типа и сделали им соответствующие тесты, однако они дали отрицательные результаты.

Спустя три часа после госпитализации почувствовавший недомогание пассажир, несмотря на усилия врачей, умер. Тестирование на другие возбудители заболеваний дало положительный результат на вирус хантаан.

Медики приняли решение организовать тестирование на хантавирус для всех следовавших с погибшим пассажиров и водителей автобуса. О его результатах пока не сообщается.

Вирус типа хантаан является одним из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, среди других его симптомов – гематурия (кровь в моче), кровоточивость и токсикоз. Вирус был впервые обнаружен в 1970-х годах и назван так в честь названия реки, где была поймана мышь, у которой он был выявлен.

Основными переносчиками вируса являются грызуны. Случаев передачи этого возбудителя от человека к человеку не зафиксировано.

Между тем Китай решил восстановить железнодорожное сообщение с Уханем, где ранее произошла вспышка нового коронавируса.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 171, из них 73 тыс. 159 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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