Генетик объяснил причину высокой смертности от коронавируса в Италии

Сложная эпидемиологическая обстановка в Италии из-за распространения коронавируса может быть связана с ослабленным вследствие постоянного приема антибиотиков иммунитетом местных жителей, заявил российский ученый-генетик Вадим Поспелов.

Как сообщают «Вести», по словам ученого, итальянцам слишком часто назначают эти препараты для лечения бактериальных инфекций – даже при ОРВИ.

«Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы», – сказал Поспелов.

Он добавил, что антибиотики негативно влияют на состояние микрофлоры кишечника, где концентрируется до 70 процентов иммуномодулирующих клеток.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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«Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система практически отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет, и мы создаем все возможные условия для инвазий патогенных микроорганизмов», – рассказал вице-президент Российского научного общества иммунологов доктор медицинских наук Иван Козлов.

По его словам, большое количество заразившихся коронавирусом в Италии и высокая смертность от него – это «скрытое подтверждение» слабого иммунитета жителей Апеннин.

Он рассказал, что с возрастом в организме снижается количество «неопределившихся» клеток иммунной системы, которые могут выработать антитела к новым вирусам.

«По мере того как пациент переходит в верхнюю часть взрослости, у него снижается способность реагировать на новые патогены, которые к нам приходят. После 70 лет им не рекомендуют резко менять климат, зоны – в общем, антигенный фон», – заявил Козлов.

Ранее в среду с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военнослужащими и техникой на борту.

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