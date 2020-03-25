На помощь Италии отправили 15-й самолет ВКС России

С подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военнослужащими и техникой на борту, сообщили в Минобороны.

«Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее Рима, Италия)», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

По информации ведомства, российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу в Италии с города Бергамо (область Ломбардия), который стал одним из эпицентров вспышки коронавируса, и где выявлено множество инфицированных и умерших.

В министерстве добавили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Накануне в Италии снова ухудшилась динамика смертности от коронавируса. Ранее в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, президент Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил о готовности России оказать Италии помощь. После этого министр обороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Россия помогает Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД