Подсчитано число людей на карантине в мире

Порядка 1,7 млрд человек в мире предписано не выходить из дома и оставаться на карантине, пишут СМИ.

Такие меры нужны для снижения скорости распространения инфекции, пишет Guardian, передает ТАСС.

Газета со ссылкой на ВОЗ приводит динамику роста числа инфицированных. Для достижения 100 тыс. случаев заражения понадобилось 67 дней, а последние 100 тыс. случаев зафиксировали за четыре дня.

С 23 марта в Британии ввели жесткие ограничения. Премьер страны Борис Джонсон объявил, что как минимум в течение трех недель британцам будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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