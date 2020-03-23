«Пациент 1» выписан в Италии

Мужчина, с которого началась вспышка коронавируса в Италии – 38-летний Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия) – выписан из больницы, сообщило агентство АНСА.

О первом случае заражения стало известно 21 февраля, когда пациент в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. В больницу мужчина обратился 19 февраля, однако тест на COVID-19 был проведен ему не сразу. При этом мужчина заразил других людей, в том числе и своих родственников. Отец мужчины позже скончался, а его беременная жена перенесла заболевание в легкой форме и была выписана ранее, сообщает ТАСС.

При этом не удалось выяснить, от кого заразился Маттиа, ранее не бывавший в Китае, где изначально был зафиксирован коронавирус.

В понедельник сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса и его последствий умер 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.