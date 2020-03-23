В Италии сократились темпы роста смертности от коронавируса

За последние сутки в Италии от коронавируса и его последствий умер 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днем ранее, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отметив снижение летальных исходов второй день подряд.

«Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациент. Общее число жертв превысило 6 тыс. Число инфицированных превысило 50 тыс. и составляет 50 тыс. 418», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что за день выздоровело 408 человек, всего выздоровевших – 7 тыс. 423 человека.

Отметим, что накануне в Италии от коронавируса умер 651 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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