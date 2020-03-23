В Грузии из-за коронавируса запретили свадьбы и поминки

Правительство Грузии из-за коронавируса с 23 марта своим постановлением официально запретило свадьбы, поминки и другие социальные мероприятия, а также манифестации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это объясняется тем, что запрещены собрания численностью больше 10 человек. Запрет действует на период режима ЧП, который был введен на месяц 21 марта.

Напомним, что с понедельника в двух районах Грузии – Марнеульском и Болнисском, в 40 и 60 километрах южнее Тбилиси – введен карантин, особые меры поддерживаются по распоряжению премьер-министра Георгий Гахария силами военных и МВД.

В данных районах проживает свыше 160 тыс. человек, преимущественно азербайджанцы. Решение принято после того, как подтвержден случай коронавируса у жительницы Марнеули, которая находилась на поминальном мероприятии вместе с жителями двух этих районов, а также зарубежными гостями.

Коронавирус в Грузии подтвержден у 54 человек, восемь из них вылечилось.