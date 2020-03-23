Гендиректор КАМАЗа призвал промышленников помочь в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Сергей Когогин призвал промышленников и предпринимателей занять проактивную позицию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы в группе организаций ПАО «КАМАЗ» на каждом своем структурном предприятии провели комплекс медицинских мероприятий, необходимых для минимизации возможностей распространения заболевания коронавирусом. В частности, ведется закупка масок с фильтрами РР2 и РР3, защитных костюмов, защитных очков, дезинфицирующих средств, приборов для дезинфекции воздуха, для термометрии, групповых тепловизоров (портативных и стационарных). Также ввели 14-дневный карантин для сотрудников, прибывших из-за рубежа. Организовали там, где это возможно, удаленную работу сотрудников. Считаем, что эти меры должны быть осуществлены на каждом системообразующем предприятии», – передает его слова «Ридус».

Он отметил, что представителям бизнес-сообщества необходимо содействовать органам власти всех уровней в обеспечении медучреждений необходимым оборудованием и материалами. Для этого требуется провести расчеты потребностей в тестах для определения коронавируса, пульсоксиметрах, компьютерных томографах, реактивах для анализа крови, противовирусных препаратах и антибиотиках, портативных концентраторах кислорода, приборах для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и так далее, указал Когогин.

Также гендиректор «КАМАЗа» предложил крупным промышленникам подключиться к работе по подготовке волонтеров для введения необходимых карантинных мер.

«Необходимо уже сейчас проводить обучение, профессиональные инструктажи, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Уже сейчас можно было бы произвести отбор этих людей – не только по их желанию, но и по их физическому состоянию. Они должны пройти медосмотр, обучение санитарному минимуму, получить заключение терапевта, пройти тренинг с психологом на поведение в нестандартной ситуации, научиться навыкам общения с людьми в таких ситуациях», – сказал он.

«Считаю, что бизнес, безусловно, может и должен участвовать в этой подготовительной работе для уверенности в том, что если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, мы сможем дать адекватный отпор. Призываю все бизнес-сообщество — тех, кто еще стоит в стороне, руководствоваться опытом организаций ПАО «КАМАЗ» и обеспечить внедрение аналогичных мер на своих предприятиях», – заключил Когогин.

В России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всем необходимым подразделения, которые работают непосредственно с группами риска по коронавирусу.

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