Итальянцев удивила скорость России в оказании помощи в борьбе с коронавирусом

В Италии были удивлены тому, как быстро Россия смогла перебросить за сутки большое количество сил и средств. В стране ожидали помощи от России не так быстро, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«С мест сообщают, итальянцы были обескуражены молниеносностью русских, фактически за сутки перебросивших огромное количество сил и средств из России. Поэтому на организационные вопросы ушло немного больше времени. Не ждали нас так быстро. Встречали наши экипажи пакетиками с сухпаем и апельсинами», – написал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Он добавил, что в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных Сил Италии что уже состоялись собрания по возможностям применения российских военных специалистов, техники и оборудования.

Италия примет назначит районы, где будут работать российские военные специалисты.

Ранее в Минобороны заявили, что благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность России помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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