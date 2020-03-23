Итальянцев удивила скорость России в оказании помощи в борьбе с коронавирусом

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Ученые не признаются в создании коронавируса

Официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковкамиФото: CDC/Reuters
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?  Подробности...
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Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

На Украине происходит пересмотр итогов Майдана, но почти незаметныйФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вроде бы еще евро, но уже не союз

Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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    Как коронавирус может улучшить мир

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    Зачем люди скупают туалетную бумагу

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Итальянцев удивила скорость России в оказании помощи в борьбе с коронавирусом

                 23 марта 2020, 16:35
              Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости
              Текст: Елизавета Булкина

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              В Италии были удивлены тому, как быстро Россия смогла перебросить за сутки большое количество сил и средств. В стране ожидали помощи от России не так быстро, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

              «С мест сообщают, итальянцы были обескуражены молниеносностью русских, фактически за сутки перебросивших огромное количество сил и средств из России. Поэтому на организационные вопросы ушло немного больше времени. Не ждали нас так быстро. Встречали наши экипажи пакетиками с сухпаем и апельсинами», – написал в своем Telegram-канале  журналист Александр Коц.

              Он добавил, что в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных Сил Италии что уже состоялись собрания по возможностям применения российских военных специалистов, техники и оборудования.

              Италия примет назначит районы, где будут работать российские военные специалисты.

              Ранее в Минобороны заявили, что благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

              В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность России помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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