Стало известно о предотвращенных терактах на Олимпиаде в Сочи

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

На Украине происходит пересмотр итогов Майдана, но почти незаметныйФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...

Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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    Как коронавирус может улучшить мир

    Военные планы США в Польше пошли прахом

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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

          • Россия

          • США

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          • Сообщу властям

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          • Буду держаться от него подальше

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              Стало известно о предотвращенных терактах на Олимпиаде в Сочи

              23 марта 2020, 11:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Террористы из запрещенной в России группировки «Имарат Кавказ» готовили два теракта в Сочи накануне Олимпиады 2014 года, чтобы сорвать проведение международного мероприятия, рассказал лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания.

              В 2010-2014 годах Бжания был председателем Службы госбезопасности республики Абхазия. Во время подготовки Олимпиады в Сочи как представитель абхазских спецслужб Бжания входил в штаб по обеспечению безопасности и подготовки Олимпийских игр. По итогам этой работы Россия наградила его орденом Дружбы. По словам Бжании, спецслужбы России и Абхазии предотвратили два теракта, которые должны были произойти в Сочи. Первый теракт должен был состояться около администрации города примерно за полгода или год до Олимпиады. Второй – 8 февраля 2014 года в медиацентре Олимпиады.

              «Центр планирования (терактов) был один, но готовили разные группы. Они друг про друга и не знали. У них очень серьезно был поставлен вопрос обеспечения мер конспирации. Это очень опытные террористы», – передает РИА «Новости» слова Бжания.

              По замыслу террористов, теракты привели бы к срыву Олимпийских игр.

              «Наши недруги по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали: мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, а и своих граждан тоже. Понимаете цену вопроса?», – рассказал Бжания.

              По его словам, злоумышленники относились к группировке «Имарат Кавказ».

              «Они пользовались территорией России, Абхазии, Чехии. Они тоже были интернациональны и задействовали территорию многих государств», – рассказал Бжания.

              Территорию Абхазии, в частности, террористы использовали для организации 11 тайников с оружием, часть из этого оружия злоумышленникам удалось переправить из Абхазии в Сочи. Спецслужбы в одной только Абхазии задержали семерых террористов – среди них оказались граждане России, Абхазии и Турции.

              «Изъято огромное количество оружия. Три ПЗРК, 47 гранатометов, несколько минометов, более ста автоматов, несколько установок ПТУРС (противотанковая управляемая ракета) и около 40 реактивных снарядов для ПТУРСа и многое-многое другое. Несколько грузовиков вооружения», – рассказал Бжания.

              Напомним, в июле 2015 года директор ФСБ России Александр Бортников  заявил, что США, Грузия и ряд стран ЕС помогли российским спецслужбам предотвратить террористические атаки на объекты Олимпийских игр в Сочи.


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