Стало известно о предотвращенных терактах на Олимпиаде в Сочи

Террористы из запрещенной в России группировки «Имарат Кавказ» готовили два теракта в Сочи накануне Олимпиады 2014 года, чтобы сорвать проведение международного мероприятия, рассказал лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания.

В 2010-2014 годах Бжания был председателем Службы госбезопасности республики Абхазия. Во время подготовки Олимпиады в Сочи как представитель абхазских спецслужб Бжания входил в штаб по обеспечению безопасности и подготовки Олимпийских игр. По итогам этой работы Россия наградила его орденом Дружбы. По словам Бжании, спецслужбы России и Абхазии предотвратили два теракта, которые должны были произойти в Сочи. Первый теракт должен был состояться около администрации города примерно за полгода или год до Олимпиады. Второй – 8 февраля 2014 года в медиацентре Олимпиады.

«Центр планирования (терактов) был один, но готовили разные группы. Они друг про друга и не знали. У них очень серьезно был поставлен вопрос обеспечения мер конспирации. Это очень опытные террористы», – передает РИА «Новости» слова Бжания.

По замыслу террористов, теракты привели бы к срыву Олимпийских игр.

«Наши недруги по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали: мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, а и своих граждан тоже. Понимаете цену вопроса?», – рассказал Бжания.

По его словам, злоумышленники относились к группировке «Имарат Кавказ».

«Они пользовались территорией России, Абхазии, Чехии. Они тоже были интернациональны и задействовали территорию многих государств», – рассказал Бжания.

Территорию Абхазии, в частности, террористы использовали для организации 11 тайников с оружием, часть из этого оружия злоумышленникам удалось переправить из Абхазии в Сочи. Спецслужбы в одной только Абхазии задержали семерых террористов – среди них оказались граждане России, Абхазии и Турции.



«Изъято огромное количество оружия. Три ПЗРК, 47 гранатометов, несколько минометов, более ста автоматов, несколько установок ПТУРС (противотанковая управляемая ракета) и около 40 реактивных снарядов для ПТУРСа и многое-многое другое. Несколько грузовиков вооружения», – рассказал Бжания.

Напомним, в июле 2015 года директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Грузия и ряд стран ЕС помогли российским спецслужбам предотвратить террористические атаки на объекты Олимпийских игр в Сочи.