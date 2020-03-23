В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация

Правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

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За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 16 человек выздоровели.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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