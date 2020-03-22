Синоптики предсказали холодное начало апреля в Москве

Начало апреля будет холоднее конца марта в Москве из-за разрушения мощного антициклона, который в последнее время господствует в столице, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дело в том, что антициклон, который обуславливает погоду сейчас, очень мощный. Сейчас, по предварительным расчетам, наиболее интенсивное влияние его будет с 26 по 30 марта. Затем он начнет распадаться. Поэтому оценки сейчас таковы, что температура в начале апреля может быть ниже, чем в конце марта», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в апреле температура в европейской части России будут около или чуть выше нормы.

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