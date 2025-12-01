Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Число погибших при наводнениях в Индонезии превысило 500 человек
AFP сообщило о 500 погибших из-за наводнений и оползней на Суматре
Мощные ливни, вызвавшие наводнения и оползни на острове Суматра, привели к гибели более 500 человек и разрушению жилых домов и важной инфраструктуры.
Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии превысило 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на AFP и местные спасательные службы.
«По нашим данным, число жертв превысило 500», – заявили представители Национального поискового и спасательного агентства страны.
Стихийное бедствие вызвано непрекращающимися сильными ливнями, которые идут с конца прошлой недели. Ливневые дожди привели к сходу селевых потоков, которые разрушили или повредили жилые дома, дороги и элементы инфраструктуры.
Власти отмечают, что работы по поиску и спасению осложнены из-за затрудненного доступа к наиболее пострадавшим районам и масштабности бедствия. Ранее сообщалось о 417 погибших, однако новые данные свидетельствуют о существенном росте числа жертв.
Напомним, накануне власти Индонезии подтвердили гибель 316 человек в результате сильных наводнений и оползней.
Ранее власти Индонезии начали операцию по изменению погоды из-за сильных наводнений.
Президент России Владимир Путин накануне выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на острове Суматра.