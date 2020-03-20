В Киргизии произошло сильно землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иссык-Кульской области Киргизии, сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км, а эпицентр находился в 10 км к юго-западу от села Каджы-Сай. Подземные толчки начались в 06.49 (03.49 мск), передает ТАСС.

«В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила: в селах Каджы-Саз, Туура-Суу, Каджы-Сай – около 5,0, в селах Боконбаево, Тосор, Торт- Куль, Тамга, Темир-Канат, Тон, Эшперово, Кек-Сай, Ак-Сай – 4,0», – сообщили в институте.

Информацию о землетрясении в Киргизии подтвердили в сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. По данным казахстанских сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 5,1, эпицентр стихии располагался в 137 км от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 15 км. При этом в Алма-Ате ощущался подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.

Напомним, во вторник ряд подземных толчков произошел на юге Италии.