На юге Италии произошел ряд подземных толчков

Ряд подземных толчков магнитудой до 3,5 зарегистрирован в ночь на вторник в южной итальянской области Калабрия, сообщили СМИ.

Как передает канал «РАИ-ньюс-24», о пострадавших и разрушениях не сообщается. По данным канала, население в районе города Козенца почувствовало землетрясение, многие вышли на улицу, передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что за сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек.