На нацпроект по безопасным дорогам в Псковской области направят 2,4 млрд рублей

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что в регионе почти 2,4 млрд рублей направят на нацпроект по безопасным дорогам. Средства из федеральной казны поступят уже в этом году.

При этом 2,3 млрд рублей поступят на реализацию областного проекта «Дорожная сеть», а около 100 млн – на развитие дорожного хозяйства и 500 тыс. – на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает «Московский комсомолец – Псков».

Известно, что в 2020 году на эти деньги благоустроят около 150 км дорожных полотен. На эти цели предусмотрено 1,6 млрд рублей. Дорожные полотка отремонтируют в нескольких муниципалитетах региона – всего в 14 районах области.

Непосредственно в самом областном центре будет заменено 11 км дорожного полотна на сумму 336 млн рублей. Облагородят трассы и в Псковском районе – всего отремонтируют 4 дороги. При этом на некоторых участках уже начались подготовительные работы, чтобы подготовить трассу для ремонта.