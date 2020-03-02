Освобождены все заложники в ТЦ на Филиппинах

Все заложники, захваченные бывшим сотрудником ТЦ в столице Филиппин Маниле, освобождены. Захватчика задержала полиция, передает портал Rappler.

Злоумышленник в ходе переговоров с полицией потребовал контакт со СМИ и с начальством. По видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал захватчик, принесло ему извинения и заявило о готовности уйти в отставку, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, бывший охранник ТЦ сначала отпустил одного из заложников, всего он удерживал около 30 человек. Все заложники являлись сотрудниками торгового центра. Отмечалось, что нападавший открыл огонь, один человек получил ранение и был госпитализирован.