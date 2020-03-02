Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Все боевые части Вооруженных сил Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

«В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 (2,7 доллара) до 74 гривен (3 доллара) за один суточный комплект», – сообщается на сайте министерства.

У военнослужащих появилась возможность выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону. Отмечается, что открывая каталог продуктов питания, командир воинской части может выбирать продукты, как в виртуальном супермаркете.

В Минобороны отметили, что качественное питание военных является «важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом».

Ранее украинский военнослужащий Александр Гром резко раскритиковал качество питания в Вооруженных силах Украины.

Летом подполковник армии США Роберт Трейси, занимающийся подготовкой украинских военных во Львовской области, охарактеризовал солдат ВСУ как ленивых и жадных пьяниц с низким уровнем образования.