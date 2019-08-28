Американский подполковник назвал украинских солдат ленивыми и жадными пьяницами

Подполковник армии США, Роберт Трейси, занимающийся подготовкой украинских военных во Львовской области, охарактеризовал солдат ВСУ как ленивых и жадных пьяниц с низким уровнем образования.

Глава «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина» Роберт Трейси прибыл на Украину весной. В США военный командовал первым батальоном 502-го пехотного полка, расположенного в Теннеси. Теперь полковник занимается подготовкой военнослужащих и офицеров ВСУ на Яворовском учебном полигоне во Львовской области и рассказывает о своей деятельности в блоге.

Очередной пост в блоге военного от 23 августа носит название «Украинские солдаты – главное слабое место полигона». Из него следует, что основной проблемой Вооруженных сил Украины является не ее техническое оснащение, а сами украинские солдаты.

Прежде всего, отметил полковник, украинские военные не только не хотят учить английский язык, но и не всегда понимают друг друга. «Во-первых, они не говорят по-английски. Они действительно не заботятся о том, чтобы выучить язык. … Моим инструкторам во время обучения нужен дополнительный взвод переводчиков. Но и это не половина проблемы. Дело в том, что они не до конца понимают друг друга! … Некоторые из них говорят только на украинском или только русском языке, тогда как другие могут говорить только на румынском или венгерском языках», – пишет Трейси.

Второй проблемой он назвал то, что «украинские солдаты – это ленивые бездельники, которые не хотят работать и намеренно саботируют любые действия своих американских инструкторов». «Принимая во внимание их жадность, нужно понимать, что украинские военные склонны воровать и продавать все что угодно, когда думают, что нашли хорошую сделку», – добавил американский военный.

Третьей проблемой украинских военных Трейси назвал алкоголизм. «Интенсивное употребление алкоголя – обычное явление. Все украинские солдаты в Яворовском учебно-боевом центре пьют опасно много алкоголя. Учитывая это, каждый раз нам приходилось начинать тренировку с теста на содержание алкоголя в крови, но это мало помогло. Пьяным украинским солдатам, которые даже не могли прямо стоять, запретили тренироваться. Некоторые учебные мероприятия были отменены или перенесены», – написал американский военный.

Его также удивило, что военное руководство на Украине закрывает на происходящее глаза. «Их нежелание бороться со злоупотреблением алкоголем предполагает, что они тоже погружены в культуру выпивки вместе со своими подчиненными», – предположил Трейси.

Еще одной проблемой он назвал то, что «большинство украинцев плохо образованы и имеют низкий интеллект». «Самые простые задачи казались сложными для них. Неудивительно, если учесть, что большинство солдат происходят из неблагополучных семей, тогда как большая часть населения покинула страну для лучшей жизни за границей», – отметила военный из США.

Он также возмутился уровнем коррупции в украинской армии. «Украинские солдаты должны платить взятки за любое повышение в должности. … Существует определенный уровень взятки в зависимости от звания и должности. Украинские командиры берут взятки, не опасаясь дисциплинарных мер. И это нормальное поведение во всей украинской армии», – добавил Трейси.

В начале августа один из украинских политиков со ссылкой на документ генштаба страны сообщил, что в украинской армии процветает «криминальное паханство», потому что туда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, при более глубоком изучении ситуации легко заметить, что украинская армия существенно изменила свой облик за последнее время.