Военнослужащий пожаловался на качество питания в украинской армии

Украинский военнослужащий Александр Гром резко раскритиковал качество питания в Вооруженных силах Украины.

«Год назад я выкладывал фото с питанием в ООС (операции Объединенных сил) по новым каталогам. … Это были времена «тотального обнищания» и «хищений в армии Пороха». Прошел год, изменилась власть, армию уже не разворовывают, но ... министерство обороны проиграло суды с честными поставщиками, которых в свое время устранила «шоколадная власть», и теперь солдат кормят, как до «злополучной реформы», – написал Гром в Facebook.

Он поинтересовался, на что уходят средства, предназначенные на поставки продуктов в военные части Украины. «Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», – написал Гром.

Пользователи социальной сети выразили недоумение тем, какая ситуация с питанием сложилась в ВСУ.

«Позорище, главнокомандующему этой армии!» – написал один из комментаторов.

«А в садах, школах или в больницах кормят лучше? Это просто ужас!» – добавил другой.

Летом подполковник армии США Роберт Трейси, занимающийся подготовкой украинских военных во Львовской области, охарактеризовал солдат ВСУ как ленивых и жадных пьяниц с низким уровнем образования.