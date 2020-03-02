Экс-замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем. Скончался 2 марта», – передает РИА «Новости» слова Дерябина.

По его словам, 3 апреля генералу должно было исполниться 85 лет. На днях Шуралев принял участие в похоронах последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Шуралев родился в 1935 году, в 1955 был призван в армию. Окончил Ташкентское танковое училище, служил в группе советских войск в Германии. В 1990-1991 годы был замминистра обороны СССР.

Напомним, 25 февраля в Москве умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание Маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.