Нарышкин на круглом столе РИО рассказал об угрозе обострения на Востоке

Любое обострение ситуации в восточных странах способно привести к глобальному кризису, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании круглого стола РИО «Состояние и перспективы развития российского востоковедения», приуроченного к 120-летию Общества востоковедов России.

«Современная обстановка в мире достаточно сложная и слабо прогнозируемая. И, как прежде, ключи к решению многих международных проблем находятся именно на Востоке. Любое обострение конфликтов в этом регионе способно существенно изменить глобальный баланс сил и спровоцировать серьезный кризис», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил Нарышкин, в этих условиях как никогда важна роль отечественной дипломатии и внешней разведки, которые «способны» по-восточному тонко погружаться в специфику внешней политики» в регионе. В связи с этим, продолжил он, подготовка кадров российских востоковедов становится важнейшей задачей.

«Зачастую приходится слышать о том, что молодые люди сегодня не стремятся в профессиональное востоковедение. Средний возраст сотрудников соответствующих музеев, академических институтов, высших учебных заведений, как правило, давно уже не снижается. Полагаю, что необходимо подойти к этому вопросу серьезно, оценить потребности и имеющиеся возможности», – подчеркнул председатель РИО.

По его словам, с каждым годом растет количество контактов со странами Востока и призвал специалистов обратить внимание на развитие профильных музеев. «Из года в год количество контактов со странами Востока лишь растет, увеличиваются и туристические потоки, что само по себе диктует потребность в развитии наших востоковедческих музеев. Им предстоит стать полноценными культурными пространствами, востребованными центрами общественной и деловой жизни», – добавил Нарышкин.