Стало известно о заражении коронавирусом российского хоккеиста НХЛ

Первым заразившимся коронавирусом игроком в НХЛ оказался российский защитник команды «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев, сообщили СМИ.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у хоккеиста «Оттавы», но не было информации о том, у кого именно. Выяснилось, что это Зайцев. У остальных хоккеистов канадского клуба также проводят тесты, есть вероятность, что заболели больше игроков, сообщает «Бизнес Online».

В этом сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 58 матчей, набрал 12 (1+11) очков.

Напомним, в США из-за коронавируса приостановлены чемпионаты в НБА, НХЛ и МЛС.

Канада в понедельник объявила о закрытии границ из-за коронавируса.