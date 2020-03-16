Канада решила закрыть границы

Правительство Канады решило закрыть границы для недопущения распространения коронавируса, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы закрываем границы», – передает его слова ТАСС.

Границу оставляют открытой для канадцев и людей, которые имеют вид на жительство в Канаде. Также въезжать в страну смогут дипломаты и члены экипажей самолетов.

Международные рейсы будут принимать только аэропорты Ванкувера, Калгари, Монреаля и Торонто.

В пятницу стало известно, что коронавирусом заразилась супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо. У самого Трюдо коронавирусной инфекции не обнаружили.

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