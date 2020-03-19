Мантуров сказал, на сколько хватит продуктов российским ретейлерам

Запасов продуктов российским ретейлерам хватит как минимум на два месяца, идет постоянная работа с поставщиками для отсутствия перебоев с поставками, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время визита на завод антисептиков Sanitelle.

«Могу сказать одно: что, конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено (ретейлерами) Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь в логистических центрах», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Он отметил, что дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать.

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», – сказал министр.

Он отметил, что это не значит, что антисептики не поступают сегодня, просто объемы потребления «кратно превышают» то, что производители завозят в аптеки и в торговые объекты.

«Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день», – пояснил Мантуров.

Министр отметил, что Федеральная налоговая служба отслеживает завышение цен на ряд продуктов и социально значимых товаров через онлайн-кассы в России.

«Работа проводится ежесуточно совместно с Министерством сельского хозяйства, Федеральной антимонопольной службой для того, чтобы не допустить роста цен как со стороны поставщиков, так и со стороны предприятий, которые обеспечивают логистику. Что касается Федеральной налоговой службы – они также подключены к этой работе для того, чтобы в онлайн-режиме можно было отслеживать через контрольно-кассовые аппараты стоимость именно по категориям, которые мы (определили) – 47 позиций. Это и продукты питания, и другая социально значимая продукция», – сказал Мантуров.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что с пятницы министерства начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в России.

Отметим, что в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

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