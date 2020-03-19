Конкурс молодых музыкантов «Евровидение» в Загребе перенесли из-за коронавируса

Из-за коронавируса переносится на неопределенный срок конкурс «Евровидение» для молодых музыкантов, который должен был состояться 21 июня в Загребе (Хорватия), сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС).

ЕВС совместно с Хорватским радио и телевидением «с большим сожалением принял решение отложить проведение конкурса «Евровидение» для молодых музыкантов 2020 года, что обусловлено нынешней ситуацией, касающейся пандемии COVID-19». Пока неизвестно, на какую дату перенесут конкурс, сообщает ТАСС.

Состязание для музыкантов в возрасте до 19 лет проводится раз в два года с 1982.

Напомним, из-за пандемии коронавируса организаторы «Евровидения» заявили об отмене музыкального конкурса в 2020 году. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Little Big должны были исполнить песню «Uno». Группа считалась одним из фаворитов конкурса.

При этом есть шансы, что Little Big представит Россию на «Евровидении» в следующем году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД